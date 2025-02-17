Güney Koreli Kim Sae-ron evinde ölü bulundu: Kim Sae-ron kimdir, neden öldü?

Güney Kore’de ünlü dizi oyuncuları ve K-Pop şarkıcılarının ölümlerine bir yenisi daha eklendi. 24 yaşındaki ünlü oyuncu Kim Sae-ron, yaşamını yitirdi.

Güney Kore polisinin yaptığı açıklamaya göre herhangi bir sağlık problemi olmayan Kim Sae-ron, Seul’deki evinde ölü bulundu. Kim Sae-ron’un cesedini evine giden bir arkadaşı buldu.

Ünlü oyuncunun ölümü soruşturulmaya devam ediyor. Şu ana kadar sadece eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.