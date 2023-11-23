Guns N'Roses'ın solisti Axl Rose'a cinsel taciz ve saldırı suçlaması

26 yaşında Penthouse dergisinin modeliyken şarkıcıyla New York'taki bir gece kulübünde tanışan Kennedy, otel suitinde Rose'un kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

BBC'nin haberine göre, modelin avukatları davanın bir jüri tarafından karara bağlanmasını istedi.

Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose'un avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.