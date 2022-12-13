Gupse Özay: Bakımsız geziyor diye bir şey yok

İki yıl önce kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay, 9 Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Özay, bebek bakımının zorluklarını sosyal medya hesabında paylaştığı video ile ti'ye aldı.

Gupse Özay: Bakımsız geziyor diye bir şey yok

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Üç ay önce ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Gupse Özay, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan vaktinin tamamını kızı Jan Asya ile geçiren Gupse Özay, bebek bakımının zorluklarını paylaştığı video ile ti'ye aldı.

Ünlü oyuncu, paylaştığı videoda "Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim... Böyle tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor.. Öyle bir şey yok yani. Ben hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkcası. Benim için keyifli geçti" dedi.

"O UYUYOR, BEN DE UYUYORUM"

Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyadan “Bu ara bebek uyuyor mu?” diye soranlara yanıt vermişti.

Paylaştığı videoda yorgun olduğu gözlerden kaçmayan ünlü isim, eğlenceli bir üslupla "Uyuyor, uyuyor. O uyuyor, ben de uyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MAGAZİN HABERLERİ

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