Gupse Özay: Bakımsız geziyor diye bir şey yok

Üç ay önce ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Gupse Özay, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan vaktinin tamamını kızı Jan Asya ile geçiren Gupse Özay, bebek bakımının zorluklarını paylaştığı video ile ti'ye aldı.

Ünlü oyuncu, paylaştığı videoda "Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim... Böyle tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor.. Öyle bir şey yok yani. Ben hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkcası. Benim için keyifli geçti" dedi.

"O UYUYOR, BEN DE UYUYORUM"



Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyadan “Bu ara bebek uyuyor mu?” diye soranlara yanıt vermişti.



Paylaştığı videoda yorgun olduğu gözlerden kaçmayan ünlü isim, eğlenceli bir üslupla "Uyuyor, uyuyor. O uyuyor, ben de uyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.