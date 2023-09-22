Gupse Özay: Bu bebek bizim değil

Daha önce Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha gibi filmlere imza atan Gupse Özay, şu sıralar üzerinde çalıştığı Lohusa filmiyle gündemde. 2020'de Çeşme'de Barış Arduç ile nikah masasına oturan oyuncu geçtiğimiz yıl kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.
Oyuncu sosyal medyada paylaşılan bir kareyle ilgili açıklama yaptı.
"BEBEK DE BİZİM DEĞİL"
Özay, "Doğumdan beri şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yeni fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler! Ben full makyaj böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın" dedi.
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