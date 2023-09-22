Gupse Özay: Bu bebek bizim değil

"BEBEK DE BİZİM DEĞİL"

Özay, "Doğumdan beri şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yeni fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler! Ben full makyaj böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın" dedi.

