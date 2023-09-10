Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşında

"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.
JAN ASYA 1 YAŞINDA
Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022’de de kızları Jan Asya’yı kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, 1 yaşına basan kızları Jan Asya’nın doğum gününü, aile arasında bir parti ile kutladı.
Jan Asya'nın 1 yaş doğum günü partisinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
"KIZIMIN KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"
Öte yandan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, birkaç ay önce Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe katılmıştı.
Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a aşkını ilan ederek "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.
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