Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşında

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin kızları Jan Asya 1 yaşına bastı. İkili, çocuklarının doğum gününü aile arasında bir parti ile kutladı.

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşında

"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile , 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

JAN ASYA 1 YAŞINDA

Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022’de de kızları Jan Asya’yı kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, 1 yaşına basan kızları Jan Asya’nın doğum gününü, aile arasında bir parti ile kutladı.

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşında - 1 Barış Arduç'un kardeşi Onur Arduç ve Jan Asya

Jan Asya'nın 1 yaş doğum günü partisinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 1 yaşında - 2

"KIZIMIN KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"

Öte yandan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, birkaç ay önce Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe katılmıştı.

Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a aşkını ilan ederek "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.

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