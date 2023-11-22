Gupse Özay: Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyor

"KIZIM BABACI OLDU"

Çekimlerin bittiği gün muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un evde kızları Jan Asya ile ilgilendiğini belirtti.



Ünlü isim, "Barış şu an evde bebekle ilgileniyor. İyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı; ben güvenerek ve mutlu şekilde çocuğumu babasına bırakıp çalışabiliyorum fakat çocuk tam bir babacı, devamlı ‘babam’ diyor. O da işin kötü tarafı oldu. Erkek erkeğe yemeğe gidiyor tabii ama az gidiyor. Her anne-baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza. Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var, bana da çalışmak için özgürlük var" dedi.