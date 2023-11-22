Gupse Özay: Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyor

"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Gupse Özay, şimdilerde "Lohusa" filmiyle adından söz ettiriyor.
"KIZIM BABACI OLDU"
Çekimlerin bittiği gün muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un evde kızları Jan Asya ile ilgilendiğini belirtti.
Ünlü isim, "Barış şu an evde bebekle ilgileniyor. İyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı; ben güvenerek ve mutlu şekilde çocuğumu babasına bırakıp çalışabiliyorum fakat çocuk tam bir babacı, devamlı ‘babam’ diyor. O da işin kötü tarafı oldu. Erkek erkeğe yemeğe gidiyor tabii ama az gidiyor. Her anne-baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza. Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var, bana da çalışmak için özgürlük var" dedi.
"KIZIMIN KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"
Öte yandan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe katılmıştı.
Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a aşkını ilan ederek "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.
Eşinin iltifatı karşısında şaşıran Gupse Özay da "Canım çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti.
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