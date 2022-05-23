Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebek sevinci: Altı aylık hamile

Altı yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay'dan müjdeli haber geldi.

Ömür Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ve çiftin kız bebek bekledikleri öğrenildi.

37 yaşındaki Özay'ın geçtiğimiz yıl da hamile olduğu öne sürülmüş ve haber oyuncu tarafından yalanlanmıştı.

"HERKESİN ÇOCUK SEVDASI VARDIR"

Öte yandan 34 yaşındaki Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti.