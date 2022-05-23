Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebek sevinci: Altı aylık hamile

İki yıl önce nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç'tan hayranlarını sevindiren haber geldi. Özay'ın altı aylık hamile olduğu öğrenildi.

Gupse Özay ve Barış Arduç'un bebek sevinci: Altı aylık hamile

Haberler 23.05.2022 - 17:25

İlişkili Haberler

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde

Category
Gupse Özay'dan hamilelik iddialarına yanıt

Gupse Özay'dan hamilelik iddialarına yanıt

Category

Altı yıldır birlikte olan oyuncu çift  ve Gupse Özay'dan müjdeli haber geldi.

Ömür Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ve çiftin kız bebek bekledikleri öğrenildi.

37 yaşındaki Özay'ın geçtiğimiz yıl da hamile olduğu öne sürülmüş ve haber oyuncu tarafından yalanlanmıştı.

"HERKESİN ÇOCUK SEVDASI VARDIR"

Öte yandan 34 yaşındaki Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti.

"ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Özay da konuya ilişkin açıklamasında, "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşmuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...