Gupse Özay yeni filmini duyurdu: Lohusa geliyor

Daha önce "Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" gibi filmlere imza atan Gupse Özay, yeni projesi için çalışmalara başladığını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Özay, kendi deneyimlerinden de kesitlerin olduğu filminin adının "Lohusa" olduğunu duyurdu.
"Lohusa" filminde bir anne ve babanın doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü anlatılacak.
KIZLARI JAN ASYA'YA 1 YAŞ PARTİSİ
Öte yandan Gupse Özay, 2020'de Çeşme'de Barış Arduç ile nikah masasına oturmuş, ikili geçtiğimiz yıl kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.
Ünlü çift, geçtiğimiz gün de 1 yaşına basan kızlarına aile arasında bir doğum günü partisi düzenledi. Partiden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- N-Life
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat