Gupse Özay yeni filmini duyurdu: Lohusa geliyor

Daha önce "Eltilerin Savaşı", "Görümce", "Deliha" gibi filmlere imza atan Gupse Özay, yeni projesi için çalışmalara başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Özay, kendi deneyimlerinden de kesitlerin olduğu filminin adının "Lohusa" olduğunu duyurdu.