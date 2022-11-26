Gupse Özay'dan "Bu ara bebek uyuyor mu?" sorusuna yanıt

Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evliliği olan Gupse Özay, üç ay önce ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Özay, çocuğuna Jan Asya adını verdi.

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Gupse Özay, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak sosyal medyadan “Bu ara bebek uyuyor mu?” diye soranlara yanıt verdi.

"O UYUYOR, BEN DE UYUYORUM"

Paylaştığı videoda yorgun olduğu gözlerden kaçmayan ünlü isim, eğlenceli bir üslupla "Uyuyor, uyuyor. O uyuyor, ben de uyuyorum" ifadelerini kullandı.

BABA-KIZ POZU



Öte yandan Barış Arduç da geçtiğimiz hafta bebek arabasındaki bebeğiyle poz vermişti. Barış Arduç'un gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.



İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER



Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına taşımıştı.