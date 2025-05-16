Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile yeni kare

"ARALARINDA BÜYÜK BİR AŞK VAR"

Öte yandan Gupse Özay, daha önce eşi Barış Arduç ve kızı Jan Asya'nın ilişkisi için "Her anne baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza. Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var" açıklamasını yapmıştı.