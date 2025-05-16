Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile yeni kare
Oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evliliği olan Gupse Özay, kızı Jan Asya ile yeni bir paylaşım yaptı. Anne kızın oynadığı anlar büyük ilgi gördü.
"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman kızlarıyla eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Son olarak uzun süredir ekranlardan uzak olan Gupse Özay, Jan Asya ile oynadığı anları gözler önüne serdi.
"ALLIK İLLA PEMBE Mİ OLMALI?"
Minik kızıyla keyifli vakit geçiren ünlü oyuncu, Jan Asya'nın yüzünü boyadığı anı takipçilerinin beğenisine sundu. Gupse Özay, paylaşımına "Allık illa pembe mi olmalı canım?" notunu düştü.
"ARALARINDA BÜYÜK BİR AŞK VAR"
Öte yandan Gupse Özay, daha önce eşi Barış Arduç ve kızı Jan Asya'nın ilişkisi için "Her anne baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza. Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var" açıklamasını yapmıştı.
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