Gupse Özay: Enkazdan sesleri geldiği halde dokunulamayan herkesten özür dilerim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oyuncu Gupse Özay, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesi hakkında yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Gupse Özay: Enkazdan sesleri geldiği halde dokunulamayan herkesten özür dilerim

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki başta merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehire ağır hasar verdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedeler için herkes seferber oldu.

Oyuncu Gupse Özay da 10 ilimizi vuran, binlerce vatandaşın ölümüne neden olan deprem felaketiyle ilgili duyduğu acıyı hesabından ifade etti.

"BU ACIYI NASIL ATLATIRIZ BİLMİYORUM"

Özay “Enkaz altından sesleri geldiği halde dokunulamayan yardım edilemeyen dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, çocuklarımız sizlerden özür diliyorum. Enkaz altından çocuklarının torunlarının sesleri geldiği halde taşların demirleri betonları elleriyle parçalamak isteyip bunu yapamayan anneler, babalar, dedeler bu acı dolu çaresizliği yaşadığınız için sizlerden özür diliyorum. İnsan gücü yetmediği için, hazırlıksız olduğumuz için önceden bilim insanlarının yine dinlemediğimiz için özür diliyorum. Bu acıyı nasıl atlatırsınız atlatırız bilmiyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Gupse Özay: Enkazdan sesleri geldiği halde dokunulamayan herkesten özür dilerim - 1
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