Gürgen Öz'den eşine: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum

Alman Emily Mahringer ile 2018 yılında Danimarka'da evlenen oyuncu Gürgen Öz, 7'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"ALMANCA ÖĞRENECEĞİM"

Sosyal medya hesabından evlendikleri gün çekilen fotoğrafları paylaşan Gürgen Öz, "Canım benim, seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum. Mutlu yıl dönümleri" ifadelerini kullandı.

Gürgen Öz, sözlerini "Ve Almanca öğreneceğim. Mutlu yıl dönümleri büyük aşk" diye noktaladı.