Gürgen Öz'den eşine: Seni evlendiğimiz günden daha çok seviyorum
2018 yılında Emily Mahringer ile evlenen oyuncu Gürgen Öz'ün iki çocuklu mutlu birlikteliği sürüyor. Ünlü isim, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.
Alman Emily Mahringer ile 2018 yılında Danimarka'da evlenen oyuncu Gürgen Öz, 7'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"ALMANCA ÖĞRENECEĞİM"
Sosyal medya hesabından evlendikleri gün çekilen fotoğrafları paylaşan Gürgen Öz, "Canım benim, seni bugün evlendiğimiz günden daha çok seviyorum. Mutlu yıl dönümleri" ifadelerini kullandı.
Gürgen Öz, sözlerini "Ve Almanca öğreneceğim. Mutlu yıl dönümleri büyük aşk" diye noktaladı.
Öte yandan Gürgen Öz-Emily Mahringer çiftinin İda Su adında bir kızları, Maxim Deniz isimli bir erkek çocukları bulunuyor.
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