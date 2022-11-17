Gürkan-Şebnem Uygun çiftinin oğulları Mavi 1 yaşında

Oyuncu Gürkan Uygun, 2008 yılında eşi Şebnem Uygun ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, Balım ve Ateş'in ardından geçtiğimiz yıl 3'üncü çocukları Mavi'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.



Uygun çiftinin oğulları 1 yaşına bastı. Şebnem Uygun da Mavi'nin doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.



"MUTLU YAŞLAR AŞKLARIM"

Şebnem Uygun, eşi ve çocuklarıyla çekilen fotoğraflarına "Balım 14, Ateş 12, Mavi 1... Mutlu yaşlar aşklarım" notunu düştü.



Öte yandan 2021 yılında oğlu Miran Mavi'nin doğumuyla üçüncü kez baba olan Gürkan Uygun, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.