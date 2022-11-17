 Gürkan-Şebnem Uygun çiftinin oğulları Mavi 1 yaşında - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Gürkan-Şebnem Uygun çiftinin oğulları Mavi 1 yaşında

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle şöhreti yakalayan Gürkan Uygun'un oğlu Mavi, bir yaşına bastı. Uygun'un eşi Şebnem Uygun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun doğum gününü kutladı.

Gürkan-Şebnem Uygun çiftinin oğulları Mavi 1 yaşında

İlişkili Haberler

Gürkan Uygun'un üçüncü çocuğu doğdu

Gürkan Uygun'un üçüncü çocuğu doğdu

Gürkan Uygun corona virüse yakalandı

Gürkan Uygun corona virüse yakalandı

Oyuncu Gürkan Uygun, 2008 yılında eşi Şebnem Uygun ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, Balım ve Ateş'in ardından geçtiğimiz yıl 3'üncü çocukları Mavi'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Uygun çiftinin oğulları 1 yaşına bastı. Şebnem Uygun da Mavi'nin doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

"MUTLU YAŞLAR AŞKLARIM"

Şebnem Uygun, eşi ve çocuklarıyla çekilen fotoğraflarına "Balım 14, Ateş 12, Mavi 1... Mutlu yaşlar aşklarım" notunu düştü.

Öte yandan 2021 yılında oğlu Miran Mavi'nin doğumuyla üçüncü kez baba olan Gürkan Uygun, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gürkan-Şebnem Uygun çiftinin oğulları Mavi 1 yaşında - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...