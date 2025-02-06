"Güvenilir bir ünlü değil" demişti: Gupse Özay'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Kullanıcıların yorumlarını okuduğu sırada Gupse Özay ismini gören Altuntaş, “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin” demişti.

Özay ile yakın arkadaş olduğu bilinen Altuntaş'ın bu sözleri "İroni mi yapıyor yoksa ciddi mi?" soruları da beraberinde getirdi.

Gazete Magazin'e konuşan oyuncu, "Yok ya, Melikşah bir şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha çok alıyorum. Olur mu öyle şey, aşk olsun! Melikşah benim çok yakın arkadaşım, çok seviyorum onu. Dalgasını da geçtim. 'Millet gerçek sanmış' dedim. Güldük biz" ifadelerini kullandı.

Barış Arduç da konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Arduç, konuyla ilgili "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim yakın arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Ciddiye alanlar olmuş, hiç öyle bir şey olabilir mi ya! Sonra Gupse de aradı. Beraber güldüler" ifadelerini kullandı.

Arduç, "Kimse kimseyi yanlış anlamıyor biz yakın arkadaşız" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

