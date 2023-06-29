Güzellik yarışması jürisi karşısına çıkan Selin Gurdikyan: Annemin mirasını taşıyorum

1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek üzere Polonya’ya gitti.

Diğer yarışmacılarla birlikte kampa giren 22 yaşındaki Gurdikyan, önceki gün yapılan açılış töreninde jüri karşısına çıktı. Sosyal medyada bir video paylaşarak açılış hakkında bilgi veren Gurdikyan, şunları söyledi:



“Bizden sahneye çıktığımızda hem ülkemizle hem de kendimizle ilgili küçük bir bilgi vermemiz istendi. Ben de Türkiye’yle ilgili dünyada iki kıtayı birleştiren tek ülke olduğundan bahsettim. Kendimle ilgili ilginç bir bilgi olarak da annemin zamanında Miss Turkey ve sonrasında da Miss Europe seçildiğini anlattım. Şu anda da sanki onun ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuşum gibi hissettiğimi söyledim.”

26 Haziran’da Polonya’ya giden Gurdikyan'ın hazırlık kampı üç hafta sürecek. Yarışmanın finali ise 14 Temmuz’da yapılacak.