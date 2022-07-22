Gwyneth Paltrow: Oyunculuğa dönmek gibi bir düşüncem yok

Yer aldığı başarılı yapımlarla Hollwyood’un ünlü simalarından biri olan Gwyneth Paltrow, oyunculuğa ara verme kararı üzerine konuştu. ‘Sunday Today’ programına katılan oyuncu, “Gerçekten hiç özlemiyorum” dedi. Yedi, Aşık Shakespeare ve Iron Man’ de rol alan Paltrow , “Yapabildiklerim için kendimi şanslı hissediyorum. Sanırım bir noktada geri döneceğim” derken oyunculuğu tamamen bırakmadığını dile getirdi.

MARKASI ÖNCELİK TAŞIYOR



“Ekibim devamlı bana projeler getiriyor ama yaptığım şeyi çok seviyorum ve hemen sonuç alabiliyorum. İnandığımız bir şey uğruna hiç yoktan şeyler var ediyoruz” diyen oyuncunun ‘Goop’ adında bir yaşam markası bulunuyor.



"ANNEME SÖZ VERDİM"



Oyuncu son olarak 2020 yılında Netflix dizisi ‘The Politician’da rol almıştı. Oyunculuktan girişimciliğe geçiş yapan Paltrow, “Ölmeden önce anneme bir oyun sahneleyeceğime dair söz verdim. Bu sözümü bir noktada tutmam lazım” dedi.