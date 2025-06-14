Hadise hayranlarını korkuttu: "Sesim gitti"

"BU KÖTÜ NİYET DEĞİL DE NE?"



Öte yandan Avrupa turnesi kapsamında birçok ülkede sahne alan Hadise, "Konserleri dolmuyor" eleştirilerine cevap vermişti.

Hadise, "Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden, insanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken. 'Hadise salonları dolduramıyor.' Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce?" diyerek kendisini hedef alanlara sitem etti.

Ünlü isim, sözlerine "Ben size şunu söyleyeyim tabi ki her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar" diye devam etti.

