Hadise hayranlarını korkuttu: "Sesim gitti"
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
Sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
39 yaşındaki şarkıcı, rahatsızlandığını duyurdu.
Hadise paylaşımında "Antalya. Sesim gitti ama akşam için elimden geleni yapıyorum. Şimdi havaalanına geçiyorum. Umarım iyi olurum." ifadelerini kullandı.
"BU KÖTÜ NİYET DEĞİL DE NE?"
Öte yandan Avrupa turnesi kapsamında birçok ülkede sahne alan Hadise, "Konserleri dolmuyor" eleştirilerine cevap vermişti.
Hadise, "Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden, insanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken. 'Hadise salonları dolduramıyor.' Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce?" diyerek kendisini hedef alanlara sitem etti.
Ünlü isim, sözlerine "Ben size şunu söyleyeyim tabi ki her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar" diye devam etti.
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