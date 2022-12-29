Hadise ile aşk mı yaşıyor? Hasan Can Kaya sessizliğini bozdu

Mehmet Dinçerler ile evliliğini anlaşmalı olarak teK celsede bitiren Hadise'nin komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İddiaların ardından Hasan Can Kaya'dan açıklama geldi.

Hadise ile aşk mı yaşıyor? Hasan Can Kaya sessizliğini bozdu

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İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliğini eylül ayında bitiren Hadise hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü şarkıcının komedyen Hasan Can Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemine bomba gibi düştü.

Hadise ile aşk mı yaşıyor? Hasan Can Kaya sessizliğini bozdu - 1

KAYA'DAN AŞK İDDİALARINA YANIT

Aşk iddialarına Hadise'den bir yanıt gelmezken, Hasan Can Kaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Müzikonair'a açıklama yapan Kaya, "İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı.

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