Hadise ile aşk mı yaşıyor? Hasan Can Kaya sessizliğini bozdu

İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliğini eylül ayında bitiren Hadise hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü şarkıcının komedyen Hasan Can Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

KAYA'DAN AŞK İDDİALARINA YANIT



Aşk iddialarına Hadise'den bir yanıt gelmezken, Hasan Can Kaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi.



Müzikonair'a açıklama yapan Kaya, "İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı.