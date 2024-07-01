Hadise: 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?' dediler

Gurbet Kuşu Festivali'ne katılan ünlü şarkıcı Hadise "Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamak sizi biraz önden başlatıyor. Çünkü daha güçlü olmak zorundasınız" dedi.

Hadise: 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?' dediler

Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Gurbet Kuşu Festivali"ne ünlü şarkıcı katıldı. Şarkıcı, gurbetçi olmanın özlem, yalnızlık ve kalp kırıklığı demek olduğunu vurgulayarak, "Annem ve babam 1970'lerde Belçika'ya taşınıyorlar. Ben 1985'te doğuyorum. Orada okula gidiyorum. Tabii ki de iki dil arasındaki farklar inanılmaz. Flemenkçe konuşurken hatalarım çok oldu. Hatta hala 'Aksanından anlıyoruz buradan olmadığını' diyorlar." ifadesini kullandı.

Hadise: 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?' dediler - 1

"BEN KENDİMİ KENDİME AİT HİSSEDİYORUM"

Bir Türk kızı olarak Belçika'da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının altını çizen , şunları kaydetti:

"Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamak sizi biraz önden başlatıyor. Çünkü daha güçlü olmak zorundasınız. Dimdik ayakta durmak zorundasınız. Çok güzel bir okul dönemi yaşadım. 2009'da Eurovision Şarkı Yarışması için seçildim. Ülkemi temsil etmiştim Moskova'da. O zaman da burada 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?' dediler. Belçika'da da 'Bu kız Belçika doğumlu, neden bizi temsil etmiyor?' dediler. Bütün bu duygularla birlikte dimdik ayakta durabilmek benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere 'Kendini nereye ait hissediyorsun?' diye sorduğunuzda, bence bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi kendime ait hissediyorum."

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