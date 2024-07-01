Hadise: 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?' dediler

"BEN KENDİMİ KENDİME AİT HİSSEDİYORUM"



Bir Türk kızı olarak Belçika'da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının altını çizen Hadise, şunları kaydetti:



"Gurbetçi olarak başka bir yerde yaşamak sizi biraz önden başlatıyor. Çünkü daha güçlü olmak zorundasınız. Dimdik ayakta durmak zorundasınız. Çok güzel bir okul dönemi yaşadım. 2009'da Eurovision Şarkı Yarışması için seçildim. Ülkemi temsil etmiştim Moskova'da. O zaman da burada 'Neden bir gurbetçi kızı ülkemizi temsil ediyor?' dediler. Belçika'da da 'Bu kız Belçika doğumlu, neden bizi temsil etmiyor?' dediler. Bütün bu duygularla birlikte dimdik ayakta durabilmek benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Gurbetçilere 'Kendini nereye ait hissediyorsun?' diye sorduğunuzda, bence bunun cevabı çok kolay değil. Ben kendimi kendime ait hissediyorum."