Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum
Ünlü şarkıcı Hadise, saçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.
Esas Oğlan dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Hadise ve rol arkadaşı Seda Bakan, Marie Claire dergisinin YouTube kanalına konuk oldu.
Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Dünyanın öbür ucuna uçarım saçımı boyatmak için yemin ediyorum" dedi.
YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcının, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi. Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi.
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