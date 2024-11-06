Hadise: Saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum

Esas Oğlan dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Hadise ve rol arkadaşı Seda Bakan, Marie Claire dergisinin YouTube kanalına konuk oldu.



Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Dünyanın öbür ucuna uçarım saçımı boyatmak için yemin ediyorum" dedi.

