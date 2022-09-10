Hadise'den eşi Mehmet Dinçerler'le kriz iddialarına yanıt

Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'le aralarında 'bebek krizi' yaşandığı ve ayrılık aşamasında oldukları iddialarına açıklama yaptı.



Hadise şöyle konuştu: "Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum."



Mehmet Dinçerler ise Twitter sayfasında, "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok.." mesajını yayınlaması dikkat çekti.