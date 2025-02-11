Hadise'den kıskançlık iddialarına fotoğraflı yanıt

Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye ekranlara geri döndü. Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise 'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ilk kez jüri üyeliği yapan Şahin , sosyal medyada gündem oldu. Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı, programın ilk bölümünde bir şarkı seslendirdi.

"O SIRADA BİZ"

İddiaların ardından Hadise'den fotoğraflı bir paylaşım geldi. Hadise, Şahin ile pozunu "O sırada biz" notuyla paylaştı.



MELİKE ŞAHİN KİMDİR?



Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, 1989 yılında dünyaya geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012'de mezun olan Melike Şahin, 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Sonrasında solo kariyerine başlayan "Diva Bebe" lakaplı Şahin, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.



Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi.