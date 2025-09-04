Hadise'den "Küçük Bir Yol" paylaşımı: Hayatımın dönüm noktası
Sahne şovları ve kostümleriyle adından söz ettiren Hadise, "Küçük Bir Yol" şarkısının 5'inci yılını duygusal sözlerle kutladı.
Konserleri ve açıklamalarıyla gündem olan Hadise Açıkgöz, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
Ünlü şarkıcı, son olarak kariyerindeki en özel şarkılardan biri olan "Küçük Bir Yol"un beşinci yılını sosyal medya üzerinden kutladı.
Hadise, paylaşımında "Bazı şarkılar bir dönüm noktasıdır. Benim hayatımda böyle sayılı şarkı vardır ve ‘Küçük Bir Yol’ onlardan bir tanesi. Tam 5 sene olmuş ‘Küçük Bir Yol’… Eminim çoğunuzun kalbine öyle bir dokundu ki…" ifadelerini kullandı.
"BENİ MAHVEDİYOR BU ŞARKI"
Hadise, 2020 yılında yayınlanan “Küçük Bir Yol” ile ilgili daha önce de şu sözlerle söylemişti:
"Sahnedeydim. Küçük bir ameliyat geçirmiştim. Gününü de hatırlıyorum. Şarkı geldi, kulaklığı taktım ve şarkıyı dinledim. Ve ağladım, anında ağladım. Bu şarkı o kadar çok insanın kalbine dokunacak ki! Ve beni hala mahvediyor bu şarkı!"
- Etiketler :
- Haberler -
- Hadise
- N-Life Kültür&Sanat
- Sosyal Medya