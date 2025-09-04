Hadise'den "Küçük Bir Yol" paylaşımı: Hayatımın dönüm noktası

Konserleri ve açıklamalarıyla gündem olan Hadise Açıkgöz, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, son olarak kariyerindeki en özel şarkılardan biri olan "Küçük Bir Yol"un beşinci yılını sosyal medya üzerinden kutladı.

Hadise, paylaşımında "Bazı şarkılar bir dönüm noktasıdır. Benim hayatımda böyle sayılı şarkı vardır ve ‘Küçük Bir Yol’ onlardan bir tanesi. Tam 5 sene olmuş ‘Küçük Bir Yol’… Eminim çoğunuzun kalbine öyle bir dokundu ki…" ifadelerini kullandı.