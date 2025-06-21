Hadise'den Nihal Candan paylaşımı: "Yalnız değilsiniz"

"Nihal, bir röportajında stresten yemek bile yiyemediğini söylemişti... Stres, baskı, üzüntü... Sebebi ne olursa olsun, bir kadının bu şekilde hayatını kaybetmesi çok acı. Söylenecek söz yok... Sürekli yargılanan, güzellik kalıplarına sıkıştırılan, baskıyla yaşayan tüm kadınların ne hissettiğini anlıyorum. Yalnız değilsiniz. Bu baskıyı besleyen herkes kendini sorgulamalı. Nihal'in ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin."

İşte Benim Stilim yarışmasıyla yıldızı parlayan sosyal medya fenomeni Nihal Candan anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki Candan'ın vefatının ardından ünlü isimler sosyal medyada paylaşım yaptı.

NİHAL CANDAN HAKKINDA

Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomenidir. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu. 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi.