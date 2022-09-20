Hadise'nin gönderme yaptığı şarkı listelerde birinci sırada

Geçtiğimiz nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler’den ayrılma kararı alan Hadise’nin eski eşine gönderme yaptığı şarkı, listelerde zirveye oturdu.

Hadise'nin gönderme yaptığı şarkı listelerde birinci sırada

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 12:08 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 12:20

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Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler’den boşanma kararı alan ’nin “Sıfır Tolerans” şarkısı iTunes müzik listesinde zirveye yerleşti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Hadise, ”Yıllar sonra #SıfırTolerans şarkımızı iTunes’ta yeniden bir numarada görmek inanılmaz bir his! Bu şarkı hepimizin!” dedi.

Hadise'nin gönderme yaptığı şarkı listelerde birinci sırada - 1

KONSERDE GÖNDERME YAPTI

Geçtiğimiz günlerde konser veren Hadise, bu şarkıyı söylediği esnada “Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans! Hayatınızı yaşayın” ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcının, boşanma aşamasında olduğu Dinçerler'e gönderme yaptığı iddia edilmişti.

Hadise'nin gönderme yaptığı şarkı listelerde birinci sırada - 2

YÜZÜĞÜ YERE FIRLATTI

Dört aylık eşi Dinçerler’e boşanma davası açan Hadise, Ataşehir konserinde parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlatmıştı. Yıldızın yüzüğünü fırlattığı esnada ise 'Prenses' şarkısı çalıyordu. Hadise “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlattı.

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