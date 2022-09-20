Hadise'nin gönderme yaptığı şarkı listelerde birinci sırada

Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler’den boşanma kararı alan Hadise’nin “Sıfır Tolerans” şarkısı iTunes müzik listesinde zirveye yerleşti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Hadise, ”Yıllar sonra #SıfırTolerans şarkımızı iTunes’ta yeniden bir numarada görmek inanılmaz bir his! Bu şarkı hepimizin!” dedi.

