Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı dolu dizgin devam ediyor
Oyuncu Kubilay Aka ile sevgilisi Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz haftalarda ayrılmış ancak çift, iki gün sonra barışmıştı. Ünlü çiftten romantik bir paylaşım geldi.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
YENİDEN TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR
Ayrıldıkları iddia edilen ünlü çift, aralarındaki problemi kısa sürede çözdü. İkili, sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.
Barışan çift sosyal medya üzerinden mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor. Sancaktutan, sevgilisiyle birlikte olduğu yeni bir kareyi "Mutlu çocuk" notuyla paylaştı.
"ADAM YOK PİYASADA" DEMİŞTİ
Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu Sancaktutan'a aylar önce söylediği "Adam yok piyasada" ifadeleri hatırlatılınca Sancaktutan "Alâsını buldum" yanıtını vermişti.
Hafsanur Sancaktutan geçen aylarda "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam yok" yanıtıyla çok konuşulmuştu.
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