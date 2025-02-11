Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı dolu dizgin devam ediyor

"ADAM YOK PİYASADA" DEMİŞTİ

Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.



Oyuncu Sancaktutan'a aylar önce söylediği "Adam yok piyasada" ifadeleri hatırlatılınca Sancaktutan "Alâsını buldum" yanıtını vermişti.



Hafsanur Sancaktutan geçen aylarda "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam yok" yanıtıyla çok konuşulmuştu.