Hafsanur Sancaktutan sezonu açtı

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çift son dönemde evlilik iddialarıyla gündemde. Aka'nın Hafsanur Sancaktutan için özel bir gece düzenlediği ve evlilik teklifi ettiği iddia edildi.

"5-6 YILDIR TANIŞIYORDUK"



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini "5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık" diye anlatmıştı.

"Sonra ben öyle bakmış bulundum" diyen Kubilay Aka, "Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım baya.Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi" sözlerini diye noktalamıştı.



Ünlü oyuncu, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan için “Soyadını değiştirmek isterdim” demişti. Aka'nın bu açıklamasını bazıları "evlilik teklifi" olarak yorumlarken; bazıları da "soyadını uzun buluyor" şeklinde değerlendirmişti.

