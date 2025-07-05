Hafsanur Sancaktutan'dan Kubilay Aka açıklaması: Kalpten yoldaşız

Hafsanur Sancaktutan, "Kubilay ile gerçekten çok özel bir bağ kurduk. Önce dosttuk, şimdi kalpten yoldaşız. Bence bir ilişkinin en güzel tarafı, kendin gibi kalabildiğin bir yer olması. Saygı, güven, ortak hayal de temeli" dedi.

Bir süredir Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 25 yaşındaki ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında konuştu.

Son olarak Siyah Kalp adlı dizide boy gösteren Hafsanur Sancaktutan, InStyle Türkiye’nin temmuz sayısının kapak yıldızı oldu.

EVLİLİK İDDİASI GÜNDEMDE

Öte yandan zaman zaman mutluluklarını takipçileriyle de paylaşan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, kısa bir süre önce evlilik iddialarıyla gündeme geldi.

Aka'nın sevgilisi için özel bir gece düzenlediği ve evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Hafsanur Sancaktutan'ın teklifi kabul ettiği söylenirken; ünlü çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.