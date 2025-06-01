Hailee Steinfeld ile Josh Allen evlendi

Daha önce evlilik teklifine hazırlıksız yakalandığını söyleyen ünlü oyuncu, teklif için "Büyüleyici" ifadelerini kullanmıştı.

İlişkilerini 2024 yılında duyuran ünlü çift, geçtiğimiz kasım ayında nişanlandıklarını ilan etmişti. Josh Allen, Haliee Steinfeld’e sahildeçiçeklerle süslenmiş bir ortamda dizleri üzerine çökerek evlenme teklif etmişti.

“True Grit”, “Ender's Game” ve “Bumblebee”, “The Edge of Seventeen” gibi filmlerle tanınan Hailee Steinfeld, gönlünü 2 yıl önce Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen'a kaptırmıştı.

People'ın haberine göre; mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi. 28 yaşındaki Steinfeld ile Allen, California'da dünyaevine girdi.