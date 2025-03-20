Hailey Bieber hakkındaki nefret söylemlerine sessiz kalmayacak

Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Bieber çifti gündemdem düşmüyor. Ünlü model Hailey Bieber, nefret mesajları paylaşan ve asılsız haberler yayan sosyal medya hesaplarına dava açmaya hazırlanıyor.



TMZ'nin haberine göre, TikTok'ta model ve eşi Justin Bieber hakkında 7 bölümlük bir video serisi paylaşıldı. Videolarda, Hailey Bieber'ın yıllarca Justin Bieber'ı gizlice takip ettiği iddiası ve şarkıcının Selena Gomez ile ilişkisine dair söylemler yer alıyor.

Hatta bazı videolarda, Gomez ile Bieber'ın birbirine benzer ifadeleri karşılaştırılıyor. Videoların platformda yayılmasıyla olumsuz yorumlar ve söylentiler giderek çoğaldı.

