Hailey Bieber hakkındaki nefret söylemlerine sessiz kalmayacak

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, kendisi ve ailesi hakkında nefret söyleminde bulunanlara dava açmaya hazırlanıyor.

Hailey Bieber hakkındaki nefret söylemlerine sessiz kalmayacak

Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Bieber çifti gündemdem düşmüyor. Ünlü model , nefret mesajları paylaşan ve asılsız haberler yayan sosyal medya hesaplarına dava açmaya hazırlanıyor.

TMZ'nin haberine göre, TikTok'ta model ve eşi hakkında 7 bölümlük bir video serisi paylaşıldı. Videolarda, Hailey Bieber'ın yıllarca Justin Bieber'ı gizlice takip ettiği iddiası ve şarkıcının Selena Gomez ile ilişkisine dair söylemler yer alıyor.

Hatta bazı videolarda, Gomez ile Bieber'ın birbirine benzer ifadeleri karşılaştırılıyor. Videoların platformda yayılmasıyla olumsuz yorumlar ve söylentiler giderek çoğaldı.

Hailey Bieber hakkındaki nefret söylemlerine sessiz kalmayacak - 1

AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

'a yönelik nefret söylemleri yıllar geçtikçe daha da kötüleşti ancak ünlü model ilk kez hukuki adımlar atmayı düşünüyor. TMZ'ye konuşan bir kaynak Hailey Bieber'ın "nefret dolu söylemlerden usandığını" ve avukatıyla temasa geçtiğini söyledi.

Bu ayın başlarında Hailey Bieber'ın, Selena ve nişanlısı Benny Blanco hakkında yapılan kötü bir yorumu desteklediği iddia edilmişti.

ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu. Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

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