Hailey Bieber hakkındaki nefret söylemlerine sessiz kalmayacak
Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, kendisi ve ailesi hakkında nefret söyleminde bulunanlara dava açmaya hazırlanıyor.
Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Bieber çifti gündemdem düşmüyor. Ünlü model Hailey Bieber, nefret mesajları paylaşan ve asılsız haberler yayan sosyal medya hesaplarına dava açmaya hazırlanıyor.
TMZ'nin haberine göre, TikTok'ta model ve eşi Justin Bieber hakkında 7 bölümlük bir video serisi paylaşıldı. Videolarda, Hailey Bieber'ın yıllarca Justin Bieber'ı gizlice takip ettiği iddiası ve şarkıcının Selena Gomez ile ilişkisine dair söylemler yer alıyor.
Hatta bazı videolarda, Gomez ile Bieber'ın birbirine benzer ifadeleri karşılaştırılıyor. Videoların platformda yayılmasıyla olumsuz yorumlar ve söylentiler giderek çoğaldı.
AVUKATI HAREKETE GEÇTİ
Hailey Bieber'a yönelik nefret söylemleri yıllar geçtikçe daha da kötüleşti ancak ünlü model ilk kez hukuki adımlar atmayı düşünüyor. TMZ'ye konuşan bir kaynak Hailey Bieber'ın "nefret dolu söylemlerden usandığını" ve avukatıyla temasa geçtiğini söyledi.
Bu ayın başlarında Hailey Bieber'ın, Selena ve nişanlısı Benny Blanco hakkında yapılan kötü bir yorumu desteklediği iddia edilmişti.
Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu. Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.
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