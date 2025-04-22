Hailey Bieber: Yumurtalık kistim var

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Bieber 2018 yılında dünyaevine girdi Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu. Jack Blues adında bir erkek bebek dünyaya getiren Bieber, sağlık sorunlarıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 28 yaşındaki Hailey Bieber iki yumurtalık kisti olduğunu açıkladı.



Instagram hesabında paylaşım yapan model "Şu anda iki yumurtalık kistim var. Yumurtalık kistiniz varsa, yanınızdayım" ifadelerini kullandı.