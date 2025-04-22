Hailey Bieber: Yumurtalık kistim var

Justin Bieber ile geçtiğimiz yıl bebek sahibi olan ünlü model Hailey Bieber sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hailey Bieber: Yumurtalık kistim var

Dünyaca ünlü şarkıcı ile model 2018 yılında dünyaevine girdi Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.

Jack Blues adında bir erkek bebek dünyaya getiren Bieber, sağlık sorunlarıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Hailey Bieber: Yumurtalık kistim var - 1

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 28 yaşındaki iki yumurtalık kisti olduğunu açıkladı.

Instagram hesabında paylaşım yapan model "Şu anda iki yumurtalık kistim var. Yumurtalık kistiniz varsa, yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Hailey Bieber: Yumurtalık kistim var - 2

Ünlü model, 2022 yılında  elma büyüklüğünde yumurtalık kisti olduğunu açıklamış ve şişmiş karnını paylaşmıştı.

Hailey Bieber'dan anne oğul pozu

Hailey Bieber'dan anne oğul pozu

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