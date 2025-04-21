Hailey Bieber'dan oğlu Jack Blues ile yeni kare
Şarkıcı Justin Bieber ile 2018'de nikah masasına oturan Hailey Baldwin, geçtiğimiz ağustos ayında ilk çocuğunu kucağına aldı. Ünlü model, yüzünü göstermediği oğlu ile yeni pozunu paylaştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.
Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini vermişti.
30 yaşında ilk kez baba olan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını da "Eve hoş geldin" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
AİLE POZLARINI PAYLAŞMIŞTI
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Hailey Bieber da Cadılar Bayramı'nda eşiyle Kim Possible çizgi filminin karakterlerine büründükleri aile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
OĞLUYLA PASKALYA KUTLAMASI
Bebeğini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden 28 yaşındaki Hailey Bieber, son olarak Paskalya kutlaması için oğlu ile objektif karşısına geçti.
Ünlü model, oğlunun yüzünü göstermezken; Jack Blues'un bir hayli büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.
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