Hailey Bieber'dan oğlu Jack Blues ile yeni kare

Şarkıcı Justin Bieber ile 2018'de nikah masasına oturan Hailey Baldwin, geçtiğimiz ağustos ayında ilk çocuğunu kucağına aldı. Ünlü model, yüzünü göstermediği oğlu ile yeni pozunu paylaştı.

Hailey Bieber'dan oğlu Jack Blues ile yeni kare

Dünyaca ünlü şarkıcı ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.

Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini vermişti.

30 yaşında ilk kez baba olan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını da "Eve hoş geldin" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Hailey Bieber'dan oğlu Jack Blues ile yeni kare - 1

AİLE POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan da Cadılar Bayramı'nda eşiyle Kim Possible çizgi filminin karakterlerine büründükleri aile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Hailey Bieber'dan oğlu Jack Blues ile yeni kare - 2

OĞLUYLA PASKALYA KUTLAMASI

Bebeğini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden 28 yaşındaki , son olarak Paskalya kutlaması için oğlu ile objektif karşısına geçti.

Ünlü model, oğlunun yüzünü göstermezken; Jack Blues'un bir hayli büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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