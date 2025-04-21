Hailey Bieber'dan oğlu Jack Blues ile yeni kare

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu. Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini vermişti.



30 yaşında ilk kez baba olan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını da "Eve hoş geldin" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

AİLE POZLARINI PAYLAŞMIŞTI İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Hailey Bieber da Cadılar Bayramı'nda eşiyle Kim Possible çizgi filminin karakterlerine büründükleri aile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.