Hailey Bieber'den sosyal medya trollerine: Beni rahat bırakın yalvarıyorum

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 14:24 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 14:27
Amerikalı model Hailey Bieber, TikTok hesabından sosyal medya trollerine videolu bir mesaj gönderdi.
25 yaşındaki model, bir paylaşım yaptığında hemen eleştiri yağmuruna tutulduğunu belirtirken takipçilerine "Beni rahat bırakın. Kendi işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey demiyorum" ifadesini kullandı.
Takipçilerinin onu rahat bırakmasını ve artık kötü yorum görmek istemediğini belirten Bieber, "Gidin başka yerde mutsuz olun" diyerek videosunu sonlandırdı.
"YALVARIYORUM"
"Beni lütfen rahat bırakın. Beni artık rahat bırakmanın kabul edilebilir olduğu bir zamana geldik. Yalvarıyorum, gerçekten" diyen Bieber, yakın zaman katıldığı Grammmy Ödülleri'ndeki elbise seçimi nedeniyle çok eleştirildi. Bol kesim bir elbise tercih eden yıldızın hamile olduğuyla ilgilere söylentiler çıktı. Model, söylentiler karşısında hamile olmadığını açıklamıştı.