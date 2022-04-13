Hailey Bieber'den sosyal medya trollerine: Beni rahat bırakın yalvarıyorum

Amerikalı model Hailey Bieber, TikTok hesabından sosyal medya trollerine videolu bir mesaj gönderdi.



25 yaşındaki model, bir paylaşım yaptığında hemen eleştiri yağmuruna tutulduğunu belirtirken takipçilerine "Beni rahat bırakın. Kendi işime bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey demiyorum" ifadesini kullandı.

Takipçilerinin onu rahat bırakmasını ve artık kötü yorum görmek istemediğini belirten Bieber, "Gidin başka yerde mutsuz olun" diyerek videosunu sonlandırdı.