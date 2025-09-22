Hailey-Justin Bieber çiftinden mutlu aile pozu

Hailey-Justin Bieber çifti, 2018 yılında nikah masasına oturdu. İkili, geçtiğimiz yıl da ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.



Son dönemde ayrılacaklarına dair iddialarla gündeme gelen Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın mutlu birlikteliği sürüyor.



Jack Blues adında bir oğulları olan ve bebeğin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen ünlü çiftten Justin Bieber, son paylaşımıyla gündem oldu.

