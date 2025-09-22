Hailey-Justin Bieber çiftinden mutlu aile pozu
Ünlü model Hailey Baldwin ile mutlu bir evliliği olan Justin Bieber, eşi ve oğlu Jack Blues ile yeni bir fotoğraf paylaştı.
Hailey-Justin Bieber çifti, 2018 yılında nikah masasına oturdu. İkili, geçtiğimiz yıl da ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Son dönemde ayrılacaklarına dair iddialarla gündeme gelen Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın mutlu birlikteliği sürüyor.
Jack Blues adında bir oğulları olan ve bebeğin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen ünlü çiftten Justin Bieber, son paylaşımıyla gündem oldu.
Kanadalı şarkıcı, eşi ve oğluyla mutlu aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Justin Bieber'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Öte yandan 31 yaşındaki şarkıcının geçtiğimiz haftalarda Coachella Festivali'nde sahne alacağı duyuruldu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Hailey Bieber
- Justin Bieber
- Sosyal Medya