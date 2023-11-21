Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu

Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan güzel haber geldi. Üçüncü çocuklarına kucaklarına alan çiftten ünlü futbolcu, bebeğiyle verdiği pou takipçilerinin beğenisine sundu.

Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu

2017 yılında dünyaevine giren  ile Sinem Çalhanoğlu, bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, kötü günleri geride bıraktı.

Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, üçüncü çocuklarına kavuştu. Bebeğe Asil Can adı verildi.

Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu - 1

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUYLA İLK POZ

Minik oğlu Asil Can ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü futbolcu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

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