Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu

2017 yılında dünyaevine giren Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu, bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, kötü günleri geride bıraktı.

Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, üçüncü çocuklarına kavuştu. Bebeğe Asil Can adı verildi.