Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu

2017 yılında dünyaevine giren Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu, bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İlişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, kötü günleri geride bıraktı.
Liya ve Ayaz adında iki çocukları bulunan Çalhanoğlu çifti, üçüncü çocuklarına kavuştu. Bebeğe Asil Can adı verildi.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUYLA İLK POZ
Minik oğlu Asil Can ile birlikte ilk kez kamera karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü futbolcu, gönderisine nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
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