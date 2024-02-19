Hakan Eratik kimdir? Yeşim Salkım'ın eski eşi Hakan Eratik kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Hakan Eratik, 7 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise hayatını bilgisayar alanında tamamlamış ve üniversiteye yerleşmiş fakat oyunculuk konusunda karar verdiği için eğitimini bırakmıştır.



Oyunculuğa başlamadan önce 1996-2002 yılları arasında sunuculuk ve program yapımcılığı yapmıştır. Mankenlik ve fotomodellik ile uğraştı.



2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat dizisinde “Tolga”, 2006 yılında Star TV'de yayımlanan Sırça Köşk dizisinde "Aziz Derman", 2007 yılında Star TV'de yayımlanan Geniş Zamanlar adlı dizide “Ahmet”, yine aynı yıl atv'de yayımlanan Sessiz Gemiler adlı dizide “Talat” karakterine hayat verdi.

2016-2018 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Kalbimdeki Deniz adlı dizide “Alihan Öztuna” karakterini canlandıran Hakan Eratik, 2021 yılında Exxen platformunda yayımlanan Olağan Şüpheliler dizisiyle ekran karşısına geçti.



2009 yılında Yeşim Salkım ile evlenen Eratik'in 9 Nisan 2011 tarihinde kızı Ada doğdu. 2015 yılında Yeşim Salkım'dan boşanmıştır.