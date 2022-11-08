Hakan Peker’i 480 hesaptan taciz eden kadına 13 yıl hapis istemi

Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu. 34 yaşındaki platonik aşık Tuğba Balcı hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ACIYIP AFFETTİM AMA DEVAM ETTİ"

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, dava dosyasına Peker'in ifadesi de girdi. Instagram hesabında 200 binden fazla takipçisi olduğunu söyleyen Peker, Tuğba Balcı'nın kendisine çok fazla mesaj attığını, mesajların tehdit ve hakarete evrildiğini belirtti.

Kendisini uyarıp daha sonra da engellediğini anlatan Peker, "Uyarılarıma kulak asmadı. Yakınlarıma asılsız iddialarda bulundu. Kendisini affetmem için eski eşime de yazmış. 2000 senesinden beri hayranmış bana. Kendisine acıyıp affetmiştim ama 480 sahte hesap açıp mesajlara devam etti" dedi.

"ÇOK EMOJİ ATTIĞIM İÇİN Mİ ENGELLEDİNİZ?"



Dava dosyasına giren yazışmalarda Balcı'nın sürekli farklı kullanıcı adlarıyla sahte hesaplar açarak Peker'e ulaştığı görülüyor.



Balcı'nın mesajlarında, "Siz beni Instagram'da engelleyince, sevdiğim sanatçı niye bunu yaptı diye gücüme gitti. Hakan Bey özür dilerim, hiç affedemez misiniz, bir daha yapmayacağım. Küçük yaştan beri hayranınızım. Sizi kıskandığım için yaptım. Karam şarkısından beri size aşıktım. Beni niye engellediniz, size çok emoji atmamdan dolayı mı? Sizi sınamak için sahte hesap açtım" gibi şaşırtıcı cümleler yer alıyor.