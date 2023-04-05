Hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkım beraat etti

Seyhan Soylu'nun avukatı aracılığıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren, itibarsızlaştıran ifadeler kullandığı ileri sürülerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Yeşim Salkım'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



SUÇLAMAYI REDDETTİ



İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya katılan tutuksuz sanık Yeşim Salkım, kendisi hakkında ihbarda bulunan Seyhan Soylu'yu tanımadığını belirtti.

Salkım, "Kendisi bana hakaretlerde bulunduğu için tazyik hapsi kararı aldırmıştık ve 4 gün içeride yattı. Bundan dolayı bana husumet beslemiş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, sanık Yeşim Salkım hakkında toplanan delillerden atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.