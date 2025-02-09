Hakkında yakalama kararı olan Turabi yine şarkı yazdı: Dur abi, sus abi

Survivor ile tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Turbo lakaplı Turabi 'nin " Wine Me Dine Me " şarkısı kamuoyunda tepki çekmişti. Şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Şarkısına erişim engeli getirilmesi sonrası Turabi, sözleri değiştirip yeniden yayınlamıştı. Bu yaşananların ardından hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Turabi Çamkıran için yakalama kararı da çıkarılmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Turabi, bir şarkı daha çıkardı. Survivor eski şampiyonu, " Dur Abi, Sus Abi " adlı yeni şarkısını da sosyal medya hesabından duyurdu.

YENİ ŞARKISINA YORUM YAĞDI

"Bundan sonra dur abi, sus abi, Bir ağzını diktir git abi, Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi..." gibi sözlerin yer aldığı şarkı, sosyal medyada gündem oldu.

Turabi'ye "Yeter", "Yorumlardan şarkı yapmış" ,"Durmayan abi", "Tamam artık" gibi yorumlar geldi.

TURABİ'DEN YANIT

Turabi Çamkıran da yeni şarkısına yapılan yorumlara “Bir daha ki eserime 'Kes abi' ve 'Yeter abi'yi de ekleyeceğim" diye karşılık verdi.