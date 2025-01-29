Halil İbrahim Ceyhan'ın bilinmeyen yeteneği: Serdar Ortaç'a 3 şarkı verdim

Ünlü oyuncu, ''Best of Model'a şans eseri katıldım. Güzel de bir derece aldık. Sonrasında da işler başladı. Ben o dönemlerde oyunculuk eğitimleri almaya devam ediyordum. Doğru iş ne zaman geliyor bilmiyorsunuz. Bir şekilde başarı geliyor. Hep başarı odaklı çalıştım bugüne kadar" ifadelerini kullandı.

"SERDAR ORTAÇ'A ŞARKI VERMEK HAYALİMDİ"

Bilinmeyen yeteğini de açıklayan Halil İbrahim Ceyhan, ''Hayalim Serdar Ortaç'a şarkı vermekti ve başardım. Serdar Ortaç'ın son albümüne 3 şarkı verdim. Biraz hobi tarafı o benim. 'Pare pare' şarkısı bana ait. Müzik dünyasından arkadaşlarım da var. Suat Aydoğan'ın yanına giderdim. Çok şarkıcılık tarafına geçmek istemedim. Yazmayı seviyorum. Sözlerle uğraşmayı seviyorum" diyerek sevenlerini şaşırttı.

Ünlü oyuncu, sözlerine "Bir şekilde hedefinize ulaşıyorsunuz güzel bir şekilde çalıştıktan sonra. Bu şarkıların yazıldığı insanlar da var yazılmadığı insanlar da var. Filmden de etkilenebiliyorsunuz. Şarkılarımı ilk anneme dinletiyorum" diye devam etti.