Halle Berry’den Barbie temalı doğum günü

Hollywood yıldızı Halle Berry, doğum gününde erkek arkadaşı Van Hunt ve 15 yaşındaki kızı Nahla ile Barbie severler için özel bir etkinlik mekanı olan World of Barbie’yi ziyaret etti.

Etkinlik mekanına pembeler içinde giden Berry, ailesiyle birlikte dolaşıp özel pozlar verdi. Fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, kızının ve sevgilisinin kendisini doğum günü için buraya getirdiğini yazdı.