Halle Berry’den Barbie temalı doğum günü

Hollywood yıldızı Halle Berry, doğum gününde erkek arkadaşı Van Hunt ve 15 yaşındaki kızı Nahla ile Barbie severler için özel bir etkinlik mekanı olan World of Barbie’yi ziyaret etti.
Etkinlik mekanına pembeler içinde giden Berry, ailesiyle birlikte dolaşıp özel pozlar verdi. Fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, kızının ve sevgilisinin kendisini doğum günü için buraya getirdiğini yazdı.
Mekandan memnun kaldığını dile getiren Halle Berry, "İçimdeki Barbie'nin yükselmesine izin vermeliyim" ifadelerini kullandı. Oyuncu, etkinlik mekanını başkalarına şiddetle tavsiye ettiğini de ekledi.
Halle Berry’nin, Gabriel Aubry ile olan birlikteliğinden doğan kızı Nahla dışında Olivier Martinez ile olan evliliğinden de 8 yaşında Maceo isimli bir oğlu bulunuyor.
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