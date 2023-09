Halle Berry'den fotoğrafını izinsiz kullanan Drake'e tepki

"Hotline Bling", "God's Plan" ve "One Dance" gibi şarkılarla tanınan, Grammy ödüllü müzisyen Drake, birkaç gün önce "Slime You Out" adlı son teklisini duyurmuştu.



Drake, tanıtım için Halle Berry'nin 2012'de Nickelodeon Kids' Choice Ödülleri'nde üzerine slime döküldükten sonra yeşil yapışkan maddeyle kaplanmış görüntüsünü paylaşmıştı.



"DRAKE BENDEN İZİN ALMADI" 57 yaşındaki Berry ise bu duruma tepki gösterdi ve "Bazen büyüklük yapan adam olmanız gerekir... kadın olsanız bile" ifadelerini kullandı.



Bir takipçisinin "Drake'in teklisi için senin bu fotoğrafını kullanmasıyla ilgili düşüncelerin neler?" sorusuna yanıt veren Berry, "Drake benden izin almadı. Bu hiç hoş değil, onun daha düzgün biri olduğunu düşünürdüm!" demişti.



Ünlü oyuncu, sözlerine "Bugünkü gönderimin nedeni de bu. Hayran olduğunuz kişiler sizi hayal kırıklığına uğrattığında büyüklük sizde kalmalı ve önünüze bakmalısınız" diye devam etti. DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM Öte yandan Drake, "It's All A Blur" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşan rapçi, konserlerinde kendisine fırlatılan sütyenleri toplamış ve bir araya getirdiği sütyenlerle fotoğrafını paylaşmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin