Halle Berry'den fotoğrafını izinsiz kullanan Drake'e tepki

"DRAKE BENDEN İZİN ALMADI"

57 yaşındaki Berry ise bu duruma tepki gösterdi ve "Bazen büyüklük yapan adam olmanız gerekir... kadın olsanız bile" ifadelerini kullandı.



Bir takipçisinin "Drake'in teklisi için senin bu fotoğrafını kullanmasıyla ilgili düşüncelerin neler?" sorusuna yanıt veren Berry, "Drake benden izin almadı. Bu hiç hoş değil, onun daha düzgün biri olduğunu düşünürdüm!" demişti.



Ünlü oyuncu, sözlerine "Bugünkü gönderimin nedeni de bu. Hayran olduğunuz kişiler sizi hayal kırıklığına uğrattığında büyüklük sizde kalmalı ve önünüze bakmalısınız" diye devam etti.