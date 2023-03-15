Haluk Bilginer sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Bilginer’in yapılan testler sonrasında gece saatlerinde taburcu olduğu açıklanmıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay alması üzerine dün akşam saat 20:30'da 'Kundakçı' oyunuyla yine Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu.



Bilginer, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi.



"DURUMU İYİ" DENMİŞTİ



Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumu hakkında "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" denilmişti.