Haluk Bilginer taburcu oldu

Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer bugün taburcu oldu. Hastaneye kaldırılırken bilincinin açık olduğu ifade edilen 68 yaşındaki Bilginer’in ekip arkadaşları, usta oyuncunun tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.



Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" denildi.



Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

