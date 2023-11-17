Haluk Bilginer corona virüse yakalandı

Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığı bildirildi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı dinlenerek ve ilaçla atlatmaya çalıştığı öğrenildi.
Bilginer'in Zuhal Olcay'la 19 yıl sonra tekrar bir araya geldiği “Kel Diva” oyununun gösterimleri de oyuncunun hastalığı nedeniyle ertelendi.
Oyunun gösterimi daha önce Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolü üstlendiği Maria filminin Avrupa’daki çekimleri nedeniyle ertelenmişti.
Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak. Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.
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