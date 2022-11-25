Haluk Levent: Amacım kimseyi hedef göstermek değildi

Haluk Levent sosyal medya platformlarından birinde, çatıya çıkan bir kişinin, kediyi eline alıp fırlattığı videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak duyuruda bulunmuştu. Levent, hesabından videoyu paylaşark "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" demişti.

O anda fevri bir twit attım.

Olay buralara geldi.



H.A adında bir arkadaşım TikTok’ta bu videoyu görmüş.

“İçim parçalandı. Kim bunu bulur da şikayet ederse 25 bin ödül vereceğim” dedi.

Amacım kimseyi hedef göstermek değil ama bu twitler caydırıcı da olabiliyor bi yandan. https://t.co/HCZnUkmMeB — Haluk Levent (@haluklevent) November 24, 2022

Ancak şarkıcı Levent, kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı ve konuya ilişkin "H.A adında bir arkadaşım bu videoyu görmüş. Bana 'İçim parçalandı. Kim bunu bulur da şikayet ederse 25 bin TL ödül vereceğim' dedi. O anda fevri bir twit attım. Amacım kimseyi hedef göstermek değil ama bu twit'ler caydırıcı da olabiliyor bir yandan" açıklamasında bulundu.