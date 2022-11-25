Haluk Levent: Amacım kimseyi hedef göstermek değildi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada tepki çeken kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaşarak videoki kişiyi bilen ve karakola şikayette bulunan kişiye 25 bin lira ödül vereceğini açıklamıştı. Levent, bu paylaşımının ardından  "Amacım kimseyi hedef göstermek değildi" açıklamasında bulundu.

Haluk Levent: Amacım kimseyi hedef göstermek değildi

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Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var

Haluk Levent: Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var

Haluk Levent sosyal medya platformlarından birinde, çatıya çıkan bir kişinin, kediyi eline alıp fırlattığı videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak duyuruda bulunmuştu. Levent, hesabından videoyu paylaşark "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" demişti.

Ancak şarkıcı Levent, kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı ve konuya ilişkin "H.A adında bir arkadaşım bu videoyu görmüş. Bana 'İçim parçalandı. Kim bunu bulur da şikayet ederse 25 bin TL ödül vereceğim' dedi. O anda fevri bir twit attım. Amacım kimseyi hedef göstermek değil ama bu twit'ler caydırıcı da olabiliyor bir yandan" açıklamasında bulundu.

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