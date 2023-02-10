Haluk Levent: Deprem bölgesi için en az 850 milyon TL bütçe ayırdık

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler destek kampanyası başlattı.

İlk günden beri deprem bölgesi için çalışmalarını sürdüren ve bağışta bulunan isimleri açıklayan Levent, önceki gün de ünlü isimlerle bir dizi firmayla görüşerek yardım organize etmişti.

Twitter hesabından yayınladığı son videoda kendisine yardım eden Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Sinem Kobal, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Aleyna Tilki, Hande Erçel, Elçin Sangu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Haluk Levent, deprem bölgesi için yapacaklarını tek tek anlattı.

"SÖZ VERİYORUZ"

Haluk Levent, paylaşımında “İki gün içinde Hatay’a 2 bin aile için konteynerler götürmeye başlıyoruz, okulları onaracağız. Yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları açacağız. Ve günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız. Bütçeyi en az 850 milyon TL olarak belirledik. Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

UYARIDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Haluk Levent, deprem yardımları konusunda da uyarıda bulunmuş ve “Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweet’ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra" ifadelerini kullanmıştı.