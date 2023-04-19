Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek

Bayram konserleri :



1.Günü NURDAĞI

2.Günü ADIYAMAN

3.Günü SAMANDAĞ



Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek.

Tüm halkımız davetlidir.



Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak.

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