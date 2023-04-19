Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede yardım çalışmalarına devam ediyor. Levent, deprem bölgesindekilere moral vermek için konser vereceğini duyurdu. Sanatçı, Ramazan Bayramı'ında gerçekleştireceği konser programını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bayram konserleri :— Haluk Levent (@haluklevent) April 19, 2023
1.Günü NURDAĞI
2.Günü ADIYAMAN
3.Günü SAMANDAĞ
Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek.
Tüm halkımız davetlidir.
Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak.
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Sosyal medya hesabından konser vereceğini duyuran sanatçı, Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş ve İskenderun'da yapacağı konserlerin tarihlerini de yakın zamanda duyuracağını belirtti.