Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için konser verecek.

Haluk Levent deprem bölgesinde konser verecek

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede yardım çalışmalarına devam ediyor. Levent, deprem bölgesindekilere moral vermek için konser vereceğini duyurdu. Sanatçı, Ramazan Bayramı'ında gerçekleştireceği konser programını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından konser vereceğini duyuran sanatçı, Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş ve İskenderun'da yapacağı konserlerin tarihlerini de yakın zamanda duyuracağını belirtti.

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