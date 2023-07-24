Haluk Levent depremzede çiftin düğününe gitti

Ünlü sanatçı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, depremden beri gönüllü çalışmalar yaptığı Hatay’daki depremzede bir çiftin düğününe gitti.

Haluk Levent depremzede çiftin düğününe gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri Hatay olmuştu.

de deprem nedeniyle bölgedeki çalışmalara ilk günden bu yana destek vermeye ediyor.

Ünlü isim, son olarak Antakya ilçesinde depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katıldı. Çiftin mutluluğuna ortak olan Levent, çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi.

"OYNAMA SÖZÜM VARDI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, "Ahmet ve Funda 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da" ifadelerini kullandı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...