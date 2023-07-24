Haluk Levent depremzede çiftin düğününe gitti

"OYNAMA SÖZÜM VARDI"



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, "Ahmet ve Funda 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da" ifadelerini kullandı.