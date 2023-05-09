Haluk Levent depremzede öğrencilere burs anlaşması sağladı

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile deprem bölgesine yardım yapmaya devam eden Haluk Levent, Twitter hesabından, üniversite eğimi yarım kalan depremzede öğrencilere bir duyuru yaptı.



Almanya Bremen’deki Constructor Üniversitesi’nin Başkanı Serg Bell ile görüştüğünü yazan Levent, üniversitenin 100 öğrenciye tam burs vereceğini açıkladı.



Levent, “Bremen’deki Constructor Üniversitesi Başkanı Serg Bell ile görüştüm. Muazzam sonuçlandı. Deprem bölgesinde eğitimi yarım kalan 100 üniversite öğrencisini tam burslu olarak kabul etme kararı aldılar. Konaklamalar da dahil. Başvuruları yakında açacağız” ifadelerini kullandı.